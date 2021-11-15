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    15 Kasım 2021 Pazartesi: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 15 Kasım 2021 Pazartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 10:16
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    15 Kasım 2021 Pazartesi: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

    Vatandaşlar 15 Kasım 2021 Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 15 Kasım 2021...

    15 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri ile akşam saatlerinde Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    • EDİRNE °C, 15°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İSTANBUL °C, 17°C
    • Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • KIRKLARELİ °C, 16°C
    • Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • KOCAELİ °C, 19°C
    • Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 16°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DENİZLİ °C, 20°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İZMİR °C, 22°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MANİSA °C, 19°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

    • ADANA °C, 25°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 25°C
    • Az bulutlu ve açık
    • HATAY °C, 23°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MERSİN °C, 24°C
    • Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    • ANKARA °C, 16°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 15°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KONYA °C, 16°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • YOZGAT °C, 14°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    15 Kasım 2021 Pazartesi: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji den son tahminler #1

    BATI KARADENİZ

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    • BOLU °C, 17°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DÜZCE °C, 19°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KASTAMONU °C, 13°C
    • Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 15°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

    • ARTVİN °C, 15°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SAMSUN °C, 16°C
    • Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
    • TOKAT °C, 12°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • TRABZON °C, 16°C
    • Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    • ERZURUM °C, 13°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KARS °C, 11°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MALATYA °C, 17°C
    • Az bulutlu ve açık
    • VAN °C, 12°C
    • Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 20°C Az bulutlu ve açık

    • GAZİANTEP °C, 21°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 19°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ŞANLIURFA °C, 22°C
    • Az bulutlu ve açık

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