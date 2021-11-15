- Haberler
- Yaşam Haberleri
- 15 Kasım 2021 Pazartesi: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler
15 Kasım 2021 Pazartesi: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler
- Haber Merkezi
- 15.11.2021 - 10:16
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Vatandaşlar 15 Kasım 2021 Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 15 Kasım 2021...
15 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri ile akşam saatlerinde Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- EDİRNE °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
- ADANA °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 23°C
- Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 24°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
- YOZGAT °C, 14°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- BOLU °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 13°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
- ARTVİN °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 16°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 12°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 16°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- ERZURUM °C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 11°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 17°C
- Az bulutlu ve açık
- VAN °C, 12°C
- Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 20°C Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 21°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 19°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 22°C
- Az bulutlu ve açık