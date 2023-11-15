15 Kasım 2023: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji, 15 Kasım 2023 Çarşamba günü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak.

ensonhaber.com

Yapılan son değerlendirmelere göre;

Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgelerde hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı zamanla az bulutlu

MARDİN °C, 17°C

Parçalı zamanla az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı zamanla az bulutlu