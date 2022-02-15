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    15 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: Sular saat kaçta gelecek? Güncel liste...

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 15 Şubat 2022 Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 10:17
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    15 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: Sular saat kaçta gelecek? Güncel liste...

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılıyor.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 15 Şubat 2022 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    15 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

    FATİH

    Etkilenen Mahalleler: Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah

    Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi

    Başlama Tarihi: 15.02.2022 09:39

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    ÇATALCA

    Etkilenen Mahalleler: Kestanelik Mah

    Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

    Başlama Tarihi: 15.02.2022 10:04

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    ÜMRANİYE

    Etkilenen Mahalleler: Yukarı Dudullu Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 15.02.2022 09:16

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    ÜSKÜDAR

    İlçe: Üsküdar

    Etkilenen Mahalleler: Kısıklı Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 15.02.2022 09:28

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    ÜSKÜDAR

    Etkilenen Mahalleler: Valide-İ Atik Mah,Muratreis Mah

    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

    Başlama Tarihi: 15.02.2022 09:53

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

     

    İSKİ KESİNTİ SORGULAMA


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