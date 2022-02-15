- Haberler
- Yaşam Haberleri
- 15 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: Sular saat kaçta gelecek? Güncel liste...
15 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: Sular saat kaçta gelecek? Güncel liste...
- Haber Merkezi
- 15.02.2022 - 09:25
- Güncelleme : 15.02.2022 - 10:17
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılıyor.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 15 Şubat 2022 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...
15 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
FATİH
Etkilenen Mahalleler: Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi: 15.02.2022 09:39
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÇATALCA
Etkilenen Mahalleler: Kestanelik Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi: 15.02.2022 10:04
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler: Yukarı Dudullu Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 15.02.2022 09:16
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜSKÜDAR
İlçe: Üsküdar
Etkilenen Mahalleler: Kısıklı Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 15.02.2022 09:28
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler: Valide-İ Atik Mah,Muratreis Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 15.02.2022 09:53
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.