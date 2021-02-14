15 Şubat Yalnızlar Günü mü? Dünya Yalnızlar Günü ne zaman?

15 Şubat Yalnızlar Günü mü? Dünya Yalnızlar Günü ne zaman?

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle Dünya Yalnızlar Günü gündemdeki yerini aldı. Bugünü yalnız geçirecek olanlar, yalnızlığın kutlandığı gün ile ilgili araştırma yapmaya başladı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü yalnız geçirecek olanların gündeminde ‘15 Şubat Dünya Yalnızlar Günü mü?’ sorusu yer alıyor.

Bugün kutlanan Sevgililer Günü, çeşitli etkinlikler ve mesajlarla gündemdeyken sevgilisi ve eşi olmayanlar, yalnızlığın kutlandığı gün ile ilgili araştırmalar yapıyor.

Peki, 15 Şubat Yalnızlar Günü mü? Dünya Yalnızlar Günü ne zaman? Yalnızlar Günü tarihçesi nedir? İşte detaylar...

15 ŞUBAT YALNIZLAR GÜNÜ MÜ?

14 Şubat Sevgililer Günü'nü yalnız geçirecek olanlar, 15 Şubat’ın yalnızlar günü olarak kutlanması beklentisindeler. Ancak Dünya Yalnızlar Günü 15 Şubat'ta değil, farklı bir tarihte kutlanıyor.





DÜNYA YALNIZLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Bekarlar Günü, ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak gündeme gelmiş ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atılmıştı.

Dünya Yalnızlar Günü, dört tane yalnız 1'den oluşan tarihlere denk getirilmiştir. Yani, 11.11 tarihi Bekarlar Günü olarak belirlenmiştir. Her yıl 11 Kasım tarihi Dünya Yalnızlar Günü olarak kutlanmaktadır.



