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    15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

    Öğrencilerin uzun süredir merakla beklediği yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Peki yarıyıl tatili ne zaman?
    • 07.12.2022 - 12:23
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    15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

    Yarıyıl tatiline kısa bir süre kala, okulların ne zaman kapanacağı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başladı.

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu.

    Yarıyıl tatili için milyonlarca öğrencinin heyecan dolu bekleyişi devam ediyor. Ocak ayına az bir süre kala tatil planı yapan öğrenciler 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor

    Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların cevabı..

    15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? #1

    Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

    2022-2023 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak ile 3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 23 Ocak itibariyle 15 tatile girecekler.


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