15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yılında, yurdun dört bir yanında şehitlerimiz için selalar okunacak. Peki, 15 Temmuz 2022 selası saat kaçta okunacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü geldi çattı.. Şehitlerimizi anacağımız bugün, çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde, 15 Temmuz destanının Türk milletinin güçlü iradesi ve kararlılığının yanı sıra vatan ve millet aşkı ile yazıldığı vurgulanacak.

Bu etkinliklerin dışında da şehitlerimiz için, selalar okunacak ve yurdun dört bir yanında eller semaya açılacak.

Selaların saat kaç itibariyle başlayacağını merak edenler ise "Peki, 15 Temmuz selası ne zaman ve saat kaçta okunacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki, 15 Temmuz selası ne zaman ve saat kaçta okunacak? İşte yanıtı...

15 Temmuz 2022 selası saat kaçta okunacak?

15 Temmuz Cuma gününü 16 Temmuz Cumartesi gününe bağlayan gece saat 00.13’te Türkiye’deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak.

Ayrıca merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.