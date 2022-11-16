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    15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otobüsler ve yolcular denetlendi

    Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin evrakları, yolcuların ise emniyet kemerleri denetlendi. Araçlarında eksiklik olmayan sürücüler yolculuklarına devam etti.
    • 16.11.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 17:06
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    15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otobüsler ve yolcular denetlendi

    Güvenlik güçleri yurt genelinde şehirlerarası yolcu otobüslerini denetliyor.

    Denetimlerle can güvenliğini artırmak, tedbirsiz ve dalgınlığın neden olduğu kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

    İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarında hizmet veren otobüsler de Otogar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından tek tek incelendi.

    Yolculara broşür dağıtıldı

    Otobüslerde, takograf cihazları ile otobüsün evrakları kontrol edildi.

    Öte yandan ekipler lastiklerin diş derinlikleri ile genel durumunu incelerken, yolculara da broşür dağıtıldı.

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otobüsler ve yolcular denetlendi ViDEO

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı ndaki otobüsler ve yolcular denetlendi #1

    Kurallara uyan sürücüler yolculuklarına devam etti

    Denetim sırasında yolculara emniyet kemeri kullanımı filmi izlettirildi.

    DHA'nın aktarımına göre; trafik yönünden araçlarında bir eksiklik olmayan sürücüler yolculuklarına devam etti.

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı ndaki otobüsler ve yolcular denetlendi #2

    Şoförler denetimlerden memnun

    Otobüs şoförü Ali Osman Çelik, "Denetimlerle kazalar azalır. Mesleğimiz zor. Uykusuz, dalgın ve psikolojisi bozuk olarak yola çıkmamak lazım." dedi.

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı ndaki otobüsler ve yolcular denetlendi #3

    "Zor bir mesleğimiz var"

    Otobüs şoförü Nevin İlkin, "Denetimler gayet iyi, olması gereken şeyler zaten. Zor bir mesleğimiz var, sevdiğim için yapıyorum." şeklinde konuştu.

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı ndaki otobüsler ve yolcular denetlendi #4

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı ndaki otobüsler ve yolcular denetlendi #5

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı ndaki otobüsler ve yolcular denetlendi #6

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı ndaki otobüsler ve yolcular denetlendi #7


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