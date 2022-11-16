Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin evrakları, yolcuların ise emniyet kemerleri denetlendi. Araçlarında eksiklik olmayan sürücüler yolculuklarına devam etti.

Güvenlik güçleri yurt genelinde şehirlerarası yolcu otobüslerini denetliyor.

Denetimlerle can güvenliğini artırmak, tedbirsiz ve dalgınlığın neden olduğu kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarında hizmet veren otobüsler de Otogar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından tek tek incelendi.

Yolculara broşür dağıtıldı

Otobüslerde, takograf cihazları ile otobüsün evrakları kontrol edildi.

Öte yandan ekipler lastiklerin diş derinlikleri ile genel durumunu incelerken, yolculara da broşür dağıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otobüsler ve yolcular denetlendi ViDEO

Kurallara uyan sürücüler yolculuklarına devam etti

Denetim sırasında yolculara emniyet kemeri kullanımı filmi izlettirildi.

DHA'nın aktarımına göre; trafik yönünden araçlarında bir eksiklik olmayan sürücüler yolculuklarına devam etti.

Şoförler denetimlerden memnun

Otobüs şoförü Ali Osman Çelik, "Denetimlerle kazalar azalır. Mesleğimiz zor. Uykusuz, dalgın ve psikolojisi bozuk olarak yola çıkmamak lazım." dedi.

"Zor bir mesleğimiz var"

Otobüs şoförü Nevin İlkin, "Denetimler gayet iyi, olması gereken şeyler zaten. Zor bir mesleğimiz var, sevdiğim için yapıyorum." şeklinde konuştu.













