15 Temmuz ile bayram tatili birleşti mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil mi? Plan yapanlar dikkat...

15 Temmuz'un resmi tatil olması ve bayram tarihine yakın olması nedeniyle tatil süresinin birleştirilip birleştirilmeyeceği araştırılıyor. Peki 15 Temmuz ile bayram tatili birleşti mi?

Bayram tatili öncesinde plan yapan vatandaşlar, tatil günlerine dair son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.

Kurban Bayramı öncesine denk gelen 15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle tatil süresi uzayacak mı merak ediliyor.

Tatil ilan edilmesi halinde 15 Temmuz Perşembe günü olmak üzere 16-25 Temmuz arası vatandaşları 11 günlük bir tatil bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı ardından açıklamalarında bayrama dair bazı detaylara yer verdi.

Peki 15 Temmuz ile bayram tatili birleştirildi mi? İşte son ayrıntılar..

15 TEMMUZ TATİL Mİ?

2016 yılından bu yana kutlanmaya başlanan Demokrasi ve Milli Birlik günü olan 15 Temmuz resmi tatil takviminde yer alıyor.

2021 yılında perşembe gününe denk gelen bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil nedeniyle tatil olacak.

BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLDİ Mİ?

Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

15 Temmuz resmi tatil olması ve bayram tatiline yakın tarihte olması nedeniyle, bayram tatili ile birleştirilmesi gündeme geldi. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda detayların görüşülmesi bekleniyor..