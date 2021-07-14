15 Temmuz mesajları 2021: Anlamlı, içten, duygusal şehitleri anma ve demokrasi sözleri

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl dönümünde şehitlerimizi anma ve demokrasiyi kutlama mesajları araştırılıyor.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından tam 5 yıl geçti...

Milyonlarca insan adeta kahramanlık destanı yazarak sokağa döküldüğü günün hatıraları dün gibi akıllarda. 251 vatan evladının şehit, 2196'sının ise gazi olduğu 15 Temmuz 2016 yılı Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak ilan edildi.

5. yıl dönümünde şehitlerimizi anmak, demokrasinin gücünü ve milletin iradesini bir kez daha hatırlatmak adına mesajlar ve sözler yoğun bir şekilde araştırılıyor.

İşte en içten, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri....

15 TEMMUZ ANMA MESAJLARI 2021

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir. Demokrasi nöbetimiz kutlu ve şanlı olsun.

Başkomutan dedi: İnin meydana… Sahip çık Hakka, al bayrağa, aziz vatana. Milyonlar indi meydana, Türkün sesi titretti yeri göğü… razı olsun bu vatan aşkı ile dolana… 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Gününüz kutlu olsun.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Unutmaz anlı şanlı şehitler, Al bayrağa sevdalanmış yiğitler, Bir can değil bin can feda diyenler, Bitmez bizde Ömer Halisdemir’ler.

15 Temmuz gecesi destan yazan millet, dedi ki… Allah Kerimdir. Önce vatan, sonra vatan… 15 Temmuz Diriliş Gününüz kutlu olsun.

15 Temmuz gecesi şehit kanları ile sulanmış bu topraklar 251 şehidi daha bağrına bastı. 15 Temmuz şehitlerimiz hiç unutulmayacaktır.

15 Temmuz gecesi Türk halkı hain bir çeteye gereken dersi vermek için sokaklara döküldü ve tankların karşısına dikildi. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.





15 Temmuz gecesi yazıldı Türk’ün Demokrasi ve Zafer hikayesi…

15 Temmuz kahraman Türk milletinin yazdığı destanın öyküsüdür!

Bir Hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Başta 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere bütün bu vatan için canını verenlere Allah rahmet eylesin.

Bu vatan çok ihanet ve hainler gördü ama bunun gibisini az gördü. Ama unuttukları Türk milleti hepsini tarihe gömdü. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Gününüz kutlu olsun.

Bu aziz millet darbeye karşı canını ortaya koyarak, tarihe adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. 15 Temmuz Demokrasi nöbetimiz kutlu olsun.

Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.





15 Temmuz, Haç’ın isyanı Hilal’in zaferidir. Hainlere lanet, kahramanlara selam olsun.

15Temmuz; tank gücünün iman gücünü yenemeyeceğinin, bu toplumun köleleştirilemeyeceğinin adı, yeniden dirilişin miladıdır.

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

Allah’a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik. 15 Temmuz Demokrasi nöbetiniz kutlu olsun.

Her karışı Şehitlerin kanı ile sulanan bu topraklarda Allah’ın izni ile hiçbir zaman bayrak inmez ezan susmaz.

İhanete asla tahammülümüz yok; zafer demokrasinin, meydan milletindir!

Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. Mekânın Cennet olsun Ömer Halisdemir.

Kelime-i şahadet getirerek canlarını verdiler. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun; şehitlerimiz ve devletimiz için tuttuğumuz demokrasi nöbeti mübarek olsun.