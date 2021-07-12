15 Temmuz ne zaman, hangi sene oldu? 15 Temmuz'un kaçıncı yıl dönümü 2021?

15 Temmuz ne zaman, hangi sene oldu? 15 Temmuz'un kaçıncı yıl dönümü 2021?

251 şehit verdiğimiz 15 Temmuz 2016’daki FETÖ’cü hain darbe girişiminin yıl dönümünde vatandaşlar "Bu sene 15 Temmuz'un kaçıncı yılı" sorusunu yoğun bir şekilde araştırıyor.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden seneler geçse de yaşananlar dün gibi akıllarda.

Kadını erkeği, çoluğu çocuğu ile o gece tek yürek olan Türkiye, hain darbeyi bastırdı ancak 251 vatan evladı da şehit düştü.

Milletin cesareti ve iradesi ile karşı koyulan hain darbe kumpası, Türk milletinin zaferi ile her yıl Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak kutlanmaktadır.

15 Temmuz 2021 yılında şehitler dualarla anılmakta, milletin gücü bir kez daha anlam kazanmaktadır. Vatandaşlar aynı zamanda bu sene 15 Temmuz'un kaçıncı senesi? sorusunu araştırıyor. 15 Temmuz ne zaman, hangi sene oldu? gibi sorular gündemde yer alıyor.

İşte merak edileneler...

15 TEMMUZ'UN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ 2021?

Darbe girişimiminin hangi yılda olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye askerî darbe teşebbüsü 2016 yılında gerçekleştirildi.

2021 yılı itibariyle 15 Temmuz'un 5. yıl dönümüdür.

15 TEMMUZ'DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Türk siyasi tarihine kara leke olarak düşen hain darbe girişimi bir çok asker ve sivilin şehit olmasına yol açtı. Darbe girişimi sırasında 62'si polis, 5'i asker, 173'ü de sivil 251 kişi şehit oldu.

15 TEMMUZ DARBESİ SAAT KAÇTA YAPILDI?

Darbe girişimi günü saat 16.16'da MİT Müsteşarlığına giden Kara Havacılık Komutanlığında görevli bir subay, FETÖ üyesi askerlerin Müsteşar Hakan Fidan'ı almak üzere kuruma saldırıda bulunacağını ihbar etti.

MİT yetkililerinin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla bilgilendirmesinin ardından bir MİT Müsteşar Yardımcısı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ayrı ayrı Genelkurmay Başkanlığına geldi.

Karargah içindeki darbeci grubun, olanlar karşısında yaptıkları planın sekteye uğraması ve ayrıca Genelkurmay Başkanı'nın askeri savcıları karargaha davet etmesi nedeniyle paniğe kapılarak, kendileri ve darbe hazırlığı yapan diğer örgüt üyelerinin tutuklanacağı endişesiyle, saat 03.00 olarak belirlenen darbe faaliyetini, saat 20.30 sıralarında başlattıkları tespit edildi.