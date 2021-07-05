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- 15 Temmuz resmi tatil mi, kaç gün? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?
15 Temmuz resmi tatil mi, kaç gün? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türk milletinin birlikte ve beraberliğini bir kez daha gösterdiği gün olarak takvimde yerini aldı. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi, kaç gün ve ne zaman?
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 09:43
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne sayılı günler kala, resmi tatil olup olmadığı ve hangi güne denk geldiği araştırılıyor.
2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve asker bu günde anılıyor.
5. yıl dönümünde 15 Temmuz'un hangi güne denk geldiği ise merak konusu.
Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte yanıtı...
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir.
2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.
15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
15 Temmuz 2021 tarihi bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.