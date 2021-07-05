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15 Temmuz resmi tatil mi, kaç gün? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz resmi tatil mi, kaç gün? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türk milletinin birlikte ve beraberliğini bir kez daha gösterdiği gün olarak takvimde yerini aldı. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi, kaç gün ve ne zaman?