15 Temmuz selası saat kaçta okunacak? Diyanet duyurdu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. sene dönümünde Türkiye’deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak. Peki 15 Temmuz selası saat kaçta? İşte Diyanet'in duyurusu...

15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişiminin milletin iradesi ve cesaretiyle hezimete uğradığı günün 5. yıl dönümü tüm yurtta selalar ile anılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda 81 ile eş zamanlı sela okunacağı bilgisine yer verildi.

Şehitler için Kur'an okunacak, şehit yakınları ziyaret edilecek bu günde vatandaşlar merak ettiği soru ise; 15 Temmuz sela ne zaman okunacak, saat kaçta okunacak? oldu.

Peki 15 Temmuz'da sela okunacak mı, ne zaman ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...

15 TEMMUZ'DA SELA OKUNACAK MI, SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 15 Temmuz genelgesinde konuya açıklık getirdi.

15 Temmuz 2021 Perşembe gününü 16 Temmuz 2021 Cuma gününe bağlayan gece saat 00:13'te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak selalar okunacak.

Genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde camilerde vatandaşların katılımıyla "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" etkinliği yapılacak. Bu kapsamda 15 Temmuz 2021 tarihine kadar bütün cami ve Kur'an kurslarında hatimler okunacak.

15 Temmuz 2021 Perşembe günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde, şehitlerin ruhlarına ithafen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programları yapılacak. Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camii'nde şehitler için "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı" düzenlenecek ve bu program Diyanet TV'den canlı yayınlanacak.