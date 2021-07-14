15 Temmuz'da noterler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi noterler çalışıyor mu?

15 Temmuz'da noterler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi noterler çalışıyor mu?

Resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz'da bazı kurum ve kuruluşlar kapalı durumda olacak. Peki noterler açık mı kapalı mı? Nöbetçi noterler çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

15 Temmuz Perşembe günü notere gitmek durumunda olan vatandaşlar, "Bugün noterler açık mı? 15 Temmuz'da noterler çalışıyor mu?" sorularını araştırıyor.

Resmi tatil nedeniyle kamu kurumları kapalı durumda, kamu çalışanları ise izinli olacak.

Noterlerin durumunu sorgulayanlar, "Noterler açık mı, kapalı mı?" merak ediyor. İşte 15 Temmuz Perşembe günü noterlerin durumu...

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?

15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle, bu tarihte kamu kurum ve kuruluşu olan hiçbir işletme hizmet vermemektedir. Yani 15 Temmuz 2021 tarihinde noterler kapalı olacak.

NÖBETÇİ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti.



Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

