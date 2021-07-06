15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler 15 Temmuz kararlarında..

Hain darbe girişiminin Türk milletinin cesareti ile engellendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Peki bu sene 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte ayrıntılar...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı.

2016 yılında 240’ı vatandaşımızın şehit olduğu bu tarih için “Bu sene 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?” sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Geçtiğimiz sene pandemi gölgesinde geçen 15 Temmuz için bu sene alınacak önlemler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

2016 yılından bu yana her sene 15 Temmuz'da demokrasi şehitleri dualarla anılırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. Peki bu yıl sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar..

15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

Bu sene 15 Temmuz, Perşembe gününe denk geliyor.

1 Temmuz 2021 tarihi İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta içi ve hafta sonu tüm sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılmıştı. 15 Temmuz günü sokağa çıkma yasağı uygulanması beklenmiyor.

Resmi kararın Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.