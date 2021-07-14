15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay...

15 Temmuz Perşembe günü toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, "Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte metrobüs, metro, otobüs, tramvay ve diğer araçlarda son durum...

Hain darbe kumpasının yaşandığı 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatil olarak kutlanıyor.

Resmi tatil günü toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşlar, ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Resmi tatillerde genel olarak toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Peki, Yarın otobüs, metrobüs ve metrolar bedava mı? 15 Temmuz'da otobüsler, köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte ayrıntılar..

15 TEMMUZ'DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Geçtiğimiz 2020 yılında 15 Temmuz günü İstanbul ve Ankara'daki toplu taşıma araçları ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vermişti.

2021 yılında 15 Temmuz Perşembe günü de toplu taşıma araçlarının İstanbul ve Ankara'da ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vermesi bekleniyor.

Öte yandan İBB Meclisi'nin aldığı karara göre bayram ve özel günlerde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet vermesine karar verilmişti.

15 TEMMUZ'DA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz'da Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.