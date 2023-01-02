Kara yolları son durum I Hangi kara yolu kapalı?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde demir yolu kavşağı yapım çalışmaları dolaysıyla Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti, Urla ile Güzelbahçe kavşakları 4-5. kilometrelerinde sağ şerit araç trafiğine kapatılarak, trafik akışı sol orta şeritten sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yolundan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor. Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde (Nizip ve Birecik geçişleri) yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Çorum-Ankara yolunun İskilip ve Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor. Artvin-Erzurum yolunun 3. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor. Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresinde üstgeçit onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde, Keçidere Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.