16 Ağustos 2021: Bugün hangi maçlar var?

16 Ağustos 2021: Bugün hangi maçlar var?

Süper Lig'in ilk haftası oynanan karşılaşmalar ile devam ediyor. Futbolsever, "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu araştırarak, heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemiyor.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftası nefes kesen karşılaşmalara sahne oluyor.

Süper Lig heyecanını özleyen futbolseverler ekran başındaki yerini alırken, 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü hangi maçların olduğu ise araştırılıyor.

Heyecana ortak olmak isteyen ve maçları kaçırmak istemeyenler, "16 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 16 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? İşte Süper Lig programı..

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

16 Ağustos 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisi şu şekilde;

19:15 Sivasspor - Konyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

19:15 Y.Malatyaspor - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:30 Kocaelispor - Ümraniyespor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1