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- 16 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
16 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 08:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.
Bugünün haritasını paylaşan yetkililer, vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.
Vatandaşlar 16 Ağustos 2021 Pazartesi gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.
Peki bugün hava nasıl olacak? 16 Ağustos 2021..
16 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- İSTANBUL °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- KIRKLARELİ °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- KOCAELİ °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- KONYA °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
- SİVAS °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 28°C
- Az bulutlu DÜZCE °C, 31°C
- Az bulutlu
- SİNOP °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 27°C
- Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
- AMASYA °C, 28°C
- Parçalı bulutlu
- RİZE °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli bekleniyor.
- SAMSUN °C, 28°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ELAZIĞ °C, 34°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ERZURUM °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 29°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR °C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık