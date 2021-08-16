Euro
9.9989
-0.53%
Dolar
8.4806
-0.43%
Altın
487.22
-0.06%
Borsa
1.455
0.48%
Bitcoin
393.218
-0.15%
EXEN Coin
27.79
3.88%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    16 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 16 Ağustos 2021 Pazartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 08:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    16 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

    Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

    Bugünün haritasını paylaşan yetkililer, vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.

    Vatandaşlar 16 Ağustos 2021 Pazartesi gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 16 Ağustos 2021..

    16 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ÇANAKKALE °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık
    • İSTANBUL °C, 30°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KIRKLARELİ °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KOCAELİ °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 31°C
    • Az bulutlu ve açık
    • İZMİR °C, 34°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MANİSA °C, 37°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MUĞLA °C, 35°C
    • Az bulutlu ve açık

    16 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 36°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 36°C
    • Az bulutlu ve açık
    • HATAY °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ISPARTA °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 30°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ESKİŞEHİR °C, 30°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KONYA °C, 29°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİVAS °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 28°C
    • Az bulutlu DÜZCE °C, 31°C
    • Az bulutlu
    • SİNOP °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 27°C
    • Az bulutlu

    16 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

    • AMASYA °C, 28°C
    • Parçalı bulutlu
    • RİZE °C, 24°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli bekleniyor.
    • SAMSUN °C, 28°C
    • Parçalı bulutlu
    • TRABZON °C, 24°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ELAZIĞ °C, 34°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ERZURUM °C, 26°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KARS °C, 26°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • VAN °C, 29°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADIYAMAN °C, 37°C
    • Az bulutlu ve açık
    • DİYARBAKIR °C, 39°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 36°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 38°C
    • Az bulutlu ve açık

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir