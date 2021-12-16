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- 16 Aralık Perşembe 2021: Bugün hava nasıl olacak? Plan yapanlar dikkat
16 Aralık Perşembe 2021: Bugün hava nasıl olacak? Plan yapanlar dikkat
- Haber Merkezi
- 16.12.2021 - 09:31
- Güncelleme : 16.12.2021 - 09:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşlar 16 Aralık 2021 Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 16 Aralık 2021...
16 ARALIK 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneydoğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
- EDİRNE °C, 6°C
- Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
- İSTANBUL °C, 6°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 3°C
- Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KOCAELİ °C, 8°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 2° C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- İZMİR °C, 12°C
- Çok bulutlu
- MANİSA °C, 10°C
- Çok bulutlu
- MUĞLA °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 13°C
- Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
- ANTALYA °C, 16°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- HATAY °C, 13°C
- Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
- ISPARTA °C, 7°C
- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 4°C
- Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- ÇANKIRI °C, 5°C
- Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 2°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- KONYA °C, 4°C
- Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
- BOLU °C, 3°C
- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- DÜZCE °C, 8°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 3°C
- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
- ZONGULDAK °C, 9°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
- AMASYA °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- ÇORUM °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
- SAMSUN °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ELAZIĞ °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
- ERZURUM °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
- KARS °C, 3°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- VAN °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı