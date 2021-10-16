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- 16 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
16 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 16.10.2021 - 08:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşlar 16 Ekim 2021 Cumartesi gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim 2021...
16 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
- İSTANBUL °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
- KOCAELİ °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
- AYDIN °C, 23°C
- Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
- İZMİR °C, 22°C
- Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
- MANİSA °C, 21°C
- Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 25°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 19°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 26°C
- Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 25°C
- Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 22°C
- Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- KONYA °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 20°C
- Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 23°C
- Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 23°C
- Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 23°C
- Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık