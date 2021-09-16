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- 16 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
16 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 09:01
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı azalırken bazı illerde ise değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Afyonkarahisar, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimleri ve Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Vatandaşlar 16 Eylül 2021 Perşembe gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül 2021..
16 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 27°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 28°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 25°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 27°C
- Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 29°C
- Parçalı bulutlu
- MANİSA °C, 31°C
- Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 29°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ANKARA 14°C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- ÇANKIRI 13°C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- ESKİŞEHİR 13°C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA 14°C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- AMASYA °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- TOKAT °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- TRABZON °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olamk üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 24°C
- Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 27°C
- Parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 27°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- SİİRT °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık