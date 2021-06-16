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16 Haziran EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

16 Haziran EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

Dünyada EURO 2020 heyecanı devam ediyor. Maçları kaçırmak istemeyen seyirciler, günlük maç programlarını araştırıyor. Peki bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 16 Haziran EURO 2020 programı..