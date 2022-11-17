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    16 Kasım 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları! İşte Şans Topu'nda kazandıran numaralar..

    Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği Şans Topu'nda bu haftanın ilk çekilişi yapıldı. İşte 16 Kasım 2022 Şans Topu sonuçları..
    • 17.11.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 09:42
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    16 Kasım 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları! İşte Şans Topu'nda kazandıran numaralar..

    Şans Topu haftada Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada sadece 2 gün çekilir.Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

    Oynadığınız her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin ederek ikramiye kazanabilirsiniz.

    Şans Topu'nda bu haftanın ilk çekilişi olan 16 Kasım 2022 tarihli çekiliş dün akşam noter huzurunda yapıldı.

    Dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıklar ikramiye tutarları görseldeki şekildedir.

    16 Kasım 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları! İşte Şans Topu nda kazandıran numaralar.. #1

    16 Kasım 2022 Şans Topu Sonuçları

    Şans Topu 16 Kasım 2022 tarihli çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar aşağıdaki gibidir;

    8 - 19 - 24 - 33 - 34 - 5


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