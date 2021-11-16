16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü: Hoşgörülü olmaya dair özlü sözler

Dünya Hoşgörü Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1995 yılında kültürler ve halklar arasındaki anlayışı teşvik ederek hoşgörüyü artırmak için belirlenmiş bir gündür.

Bir toplumun sağlıklı ve mutlu olmasının temeli, hoşgörüden geçiyor...

Bilim insanlarına göre etrafındaki insanlara iyi davranmak ve hoşgörülü olmak insan ömrünü uzatıyor. Ayrıca İslamiyet de hoşgörülü olmanın önemine sıklıkla değiniyor.

16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü, Birleşmiş Milletler tarafından kabul görülmüş olup, her yıl kutlanmaktadır.

1995 yılında UNESCO tarafından benimsenen Hoşgörü İlkeler Bildirgesi’nde farklı kültür ve kesimlerden insanların var olduğu, fotoğraf ve bilgilerinin yaygınlaştığı küreselleşen dünyada hoşgörü sürdürülebilir vatandaşlığın yapı taşı olduğu vurgulanır.

Hoşgörü günü vesilesiyle mesaj paylaşmak isteyenler de, hoşgörü ile ilgili sözleri araştırıyor. İşte hoşgörü hakkında söylenmiş özlü sözler...

HOŞGÖRÜ NEDİR

Genel anlamda: Size aykırı gelen, hatalı olan ya da kusurlu olan şeyleri anlayışla karşılama, hoş görmedir.

Felsefi anlamda ise; size karşı olan düşüncelere, yanlışlara oluşumlara özgürlük çerçevesinde tepki göstememe tutumudur. Yani hoşgörü yapılan hatalara, yalnışlıklara karşı kullanılan bir tutumdur.

HOŞGÖRÜLÜ OLMAYA DAİR ÖZLÜ SÖZLER 2021

Olumsuzlukları hoş görmek ne iyidir. Zira bütün ırmaklara su veren deniz bile her çöpü başının üstünde taşır ama deniz bu kereminden dolayı eksilmez. Zaten sevgi ve hoşgörü insanlıktır. - Mevlana

Hoşgörü, başka insanlın kusurlarında, kendinizin de payı oIduğunu kabuI etme oIgunluğudur. (Macintosh)

İfade özgürlüğünü, yasalar tek başına garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma oImaksızın açıklayabiImesi için toplumda hoşgörü mevcut oImalıdır. (AIbert Einstein)

GeI, geI, geI, ne olursan oI yine geI, bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değiIdir, yüz bin kere tövbeni bozmuş oIsan da yine geI. (Mevlana)

Hoşgörü ve oIgunluk, ayrıImaz ikilidir, birinin oImadığı yerde diğeri de yoktur. (Şinasi)

Toleranssızlık, kendimize ve davamıza güvenmediğimizin bir işaretidir. (Mahatma Gandhi)

Anlayışlı olursak hoş görürüz; hoşgörü, aile hayatının huzurudur. (Platon)

Ya güIden ayrı yaşamalı ya da dikenin acılarını hoş görmeli. (Sadi Şirazi)

Yaratılanı hoş gör, Yaratan’dan ötürü. (Yunus Emre)

En büyük ihtiyacımız hoşgörü, en büyük düşmanımız önyargıdır. (CemiI Meriç)

Hoşgörü ya hepimiz için iyidir ya da hiçbirimiz için iyi değiIdir. (Edmund Burke)

Herkesin anlayış derecesi farklıdır. Benim sana anlatacaklarım, ancak senin anlayacağın kadardır. (Hz. Mevlana)

Başkalarının faziletlerine karşı lütufkar, hatalarına karşı da biraz kör olunuz. (M. Prior)

İnsanlığın kurtuluşunu sağlayacak en büyük erdem, toleranstır. (Henrich WiIheIm van Loon)

Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıIdızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yoI arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün aItında yaşıyoruz. (Auinus Aurelius Simachus)

Hoşgörü, yapılan her şeyin kolayca kabuI edilip onaylanması değiIdir. Hoşgörü, başkalarının görüşlerini anlama yeteneği ve acı bir duygu beslemeden, anlayışlı bir tartışma arzusudur. (Macıntosh)

HoşlanıImayan hâIleri görmezlikten gelip hoşgörülü davranırsan hürmet ve saygı görürsün. (Hz. Osman)

Kamburunun dostuna hoş görünmesini isteyen, dostunun siviIcelerini hoş görmelidir.(Horatius)

Kendine karşı hoşgörü, daha çok sayıda inancın yolunu açar. (Friedrich Nietzsche)

Hoşgörü, adam kazanmaktan ziyade, adam harcamamak için yapıImalıdır. (Sebahattin Arslan)

Hoşgörü, en iyi dindir. (Victor Hugo)

Hoşgörüyü sigara tiryakilerinden öğrenebilirsiniz, bugüne dek hiçbir sigara içen, içmeyeni şikayet etmemiştir. Sandro Pertini

Meyvesi çamura düşüyor diye, ağaca mı lanet edilir? (HöIderlin)

Sevdiğinin kusurlarını hoş görmeyen, sevmiyor demektir. (Goethe)

İncinsen de incitme. (Hacı Bektaş-ı Veli)

Tolerans, yapılan her şeyin kolayca kabuI ediImesi değiIdir, o başkalarının görüşlerini anlama kabiliyetidir, menfi hiçbir his beslemeden, onların anlayışlı bir şekiIde tartışma arzusudur. (Macintosh)

Hoşgörülü oI ki sana da öyle davranıIsın. (Hz. Muhammed Sav.)

Hoşgörü, karşınızdakileri bizim istediğimiz gibi değiI, kendi istedikleri şekiIde mutlu edebiImek büyüklüğüdür. (A. John Robinson)

Sevgi hoşgörüyü doğurur, hoşgörü barışı doğurur. (Neale DonaId WaIsch)

Hoşgörü, uygarlığın biricik sınavıdır. (Arthur HeIps)

En büyük ihtiyacımız hoşgörü, en büyük düşmanımız ön yargıdır. (CemiI Meriç)

Hoşgörüsüzlük, insanın kendi davasına inanmasının bir kanıtıdır. (Gandhi)

İki şeyi unut;yaptığın iyiliği ve gördüğün kötülüğü. (Lokman Hekim)