16 Mart Dünya Vicdan Günü: Vicdan ile ilgili meşhur sözler

16 Mart Dünya Vicdan Günü: Vicdan ile ilgili meşhur sözler

Vicdanın önemine dikkat çekmek için kabul edilen Dünya Vicdan Günü, her yıl 16 Mart'ta kutlanırken, vicdanlı olmaya dair mesajlar da araştırılıyor. İşte en anlamlı vicdan ile ilgili sözler...

Vicdan Günü olarak kabul edilen 16 Mart, tarihte acı bir olayın sonucunda ortaya çıkmıştır.

İsrail askerleri, 16 Mart 2003’de buldozer operatörleri ile Rachel Corrie’yi katletmiş ve daha sonra bu olayın bir kaza olduğunu söylemiştir.

Corrie’nin ölümün ardından o tarih Dünya Vicdan Günü olarak isimlendirilerek hem Rachel Corrie’ye atfedildi hem de vicdanın önemine dikkat çekmek için çalışmalar başlatıldı.

İnsanlığın ortak değerlerinden biri olan vicdan duygusunun değeri ve öneminin vurgulandığı 16 Mart Dünya Vicdan Günü, dünya çapında kutlanmaktadır.

Vicdan, insan yaşamı boyunca varlığı ve yokluğuyla etkili olan bir duygudur. Bu güne özel vicdanlı olmaya dair mesajlar da araştırılıyor. İşte sosyal medyada paylaşmak için vicdanla ilgili sözler ve mesajlar...

VİCDAN İLE İLGİLİ MESAJLAR 2022

Vicdanı tertemizdi zira onu hiç kullanmamıştı. Stanislaw Lee

Kanunlara dayanan adli muhakemelerden, daha büyük bir muhakeme vardır ki, bu da her kişinin kendi vicdanıdır. Mahatma Gandhi

Bugünlerde öğrendiğim en önemli şey; kalp herkeste olsa da vicdan herkese nasip olmuyor.

Vicdan azabı, insanın içinde bir cehennemdir. Lord Byron

Vicdanı tertemizdi zira onu hiç kullanmamıştı. Stanislaw Lee

İradene hâkim ol; fakat vicdanına esir ol. Aristoteles

Hiçbir suçlu, kendi öz mahkemesinde beraat edemez. Juvenalis

Vicdan, adaletin en iyi vekilidir. Lady Mary Montagu

Vicdan baki kaldıkça, hiçbir günah affedilmiş sayılmaz. Stefan Zweig

Allah’ı anmayan vicdan, hâkimsiz mahkemeye benzer. Jean J. Rousseau

Kapanmayan tek yara, vicdan yarasıdır. Publilius Cyrus

Vicdanımız, biz onu öldürmedikçe, yanılmaz bir yargıçtır. Honore de Balzac

Vicdan kalp penceresinden bakar, akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü, daima açıktır. Said Nursi

Her şerefli insan vicdanını yitirmektense, şerefini yitirmeyi yeğler. William Shakespeare

Bir insanı üstün kılan, onu kendi arzu ve ihtiraslarından kurtaran, sadece vicdanıdır. Samuel Smiles

Görevini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına, ne mazeretin çaresi, ne ilacın şifası çare getirmez. Mevlana

İnsanlar kötülüğü, arzularının kuvvetli olmasından çok, vicdanlarının zayıf oluşundan dolayı yaparlar. John Stuart Mill