16 Temmuz tatil mi? Cuma günü idari izin mi? Tarihler netleşti...

Resmi tatil olan 15 Temmuz'un sonraki günü 16 Temmuz’un tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı duyurdu. Peki 16 Temmuz Cuma tatil mi? İşte açıklamalar...

Kurban Bayramı tatilinin 11 güne uzayabilmesi için son iş günü olan Cuma gününün tatil olup olmayacağı merak ediliyordu.

Bayram öncesinde bir de dört günlük tatil imkanı elde etmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz’un sonraki günü 16 Temmuz’un tatil mi sorusunu araştırıyor.

Normal şartlarda 16 Temmuz resmi tatil takviminde yer almıyor

Beklenen açıklama Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

Peki, 16 Temmuz idari izin olarak açıklandı mı? Cuma günü tatil mi? 16 Temmuz bayram tatiliyle birleşti mi? İşte ayrıntılar…

16 TEMMUZ CUMA TATİL Mİ?

Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Temmuz Cuma gününün idari tatil olup olmayacağını açıkladı.

Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz tatil olmayacak...

KURBAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ 2021

Kurban Bayramı tatili ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu.

Buna göre, 2021 Kurban Bayramı 16 Temmuz Cuma akşam - 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil olacak. Pazartesi günü yarım gün olacak.