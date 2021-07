16 yaş için aile şartı! 16 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte son durum..

Türkiye'de aşı sırası 18'e kadar düşerken, 18 yaş altı vatandaşlar tarafından "16 yaş üstü ne zaman aşılanacak?" Sorusu araştırılıyor. İşte aşılamayla ilgili son detaylar...

Türkiye'de aşılama hızının artmasıyla birlikte, normalleşmede 3. etaba geçildi.

Kısıtlamalar tamamen kaldırıldı ve aşı yaşı 18'e indi. Aşı yaşının 18'e inmesinin ardından, 18 yaş altı vatandaşlar, "16 yaş üstü ne zaman aşılanacak?" Sorusuna cevap aramaya başladı.

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaparak, vatandaşların aklındaki sorulara cevap verdi. Peki, 16 yaş üstü ne zaman aşılanacak? ONAM formu nedir?

18 YAŞ ALTI İÇİN AŞI RANDEVULARI AÇILDI MI?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de aşı uygulama yaşının 16'ya indiğini ve 17 yaşını doldurmuş olanlara randevu açıldığını duyurdu. Aşı yaptırmak isteyenler randevularını MHRS sistemi ve e-Nabız üzerinden alabilirler.

AŞI İÇİN AİLE ONAYI GEREKİYOR MU?

MHRS sisteminde aktif edilen 16 yaş ve üstü aşı randevularının ardından gençler, ailelerinin onayı ile aşılarını olabilecek. Aşı yapılacak olanlara “hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma” amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacak.

ONAM FORMU NEDİR?

Hekim tarafından hasta için ortaya konulan teşhis, tedavi yöntemleri ve bunlarla ilgili riskler aydınlatılmış onam formu ile karşı tarafa bildirilir. Bu form, bir nevi hastanın bilgi eksikliğinin giderilmesi ve tedavi süreci ile alakalı rızasının alınması için hazırlanır. Her branş için ayrı nitelikte olup, bir branştaki her somut olay birbirinden farklı sonuçlar doğurabileceği için her tıbbi müdahale için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, hastaların sadece kendilerine yapılacak olan tıbbi müdahalelere rıza göstermiş olduğudur. Aydınlatılmış onam formu, bir nevi hastanın kişisel varlığına yapılacak müdahaleyi hukuka uygun hale getirme işlevini görmekte ve hastanın kendisine yapılacak olan müdahaleler konusunda tatmin edici bilgiye ulaşmasını sağlamaktadır.