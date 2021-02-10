Arıtma Su Kullanımı ve Su Arıtma Sistemleri

Arıtma Su nedir? Nasıl yapılır? Avantaj ve dezavantajları nelerdir?

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde en önemli konulardan biri elbette ki hijyen. Dolayısıyla kişisel ve/veya bulunduğumuz ortamda hijyenin önemi dışarıdan gelen ve bizimle doğrudan temasta bulunan her şey için ilk sırada geliyor. Bununla beraber evlerimizde ya da işyerlerimizde de en çok tüketimi olan başlıca içeceğimiz suyun da temiz olmasını ve mümkün olduğunca az temasla bize gelmesini istiyoruz. İşte bu noktada artıma su sistemleri devreye giriyor. Çünkü hazır ve paketlenmiş sular paketlenirken ya da hazırlanırken el değmemiş olarak nitelendirilseler de dağıtım aşamasında kilometrelerce yol yaparak bir sürü kişinin elinden geçerek ve birçoğu belli sürelerde depolama alanlarında kalarak farklı yüzeylere temas etmektedir. Tüm bu koşullar göz önüne alındığında arıtılmış su kullanımının yaygınlaşması tabi ki kaçınılmaz.

Arıtma Su nedir? Nasıl yapılır? Avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Arıtma Su Sistemleri şebeke (musluk) suyundan aldığımız suyun ters osmoz (reverse osmosis) teknolojisi ile bazı filtreleme aşamalarından geçerek bize temiz, berrak, kaliteli ve sağlıklı bir su üretmesi sistemidir.

Su arıtma sistemi günümüzde yaygınlaşmış gibi görünse de uzun yıllar öncesinde özellikle gemi, tekne, yat gibi tuzlu su kullanımı kolay erişilebilir fakat kullanım suyu olarak kullanılamayan suların arıtılması ile hayatımıza girmiştir. Dolayısıyla şu an kullandığımız su artıma sistemleri epey gelişmiş ve ileri teknolojiye sahip cihazlardır.

Peki su arıtma cihazları bunu nasıl yapıyor?

Öncelikle içinde bulunan temel filtreleme sistemleri;

Sediment Filtre ile sudaki pas, kum, çamur ve tortu gibi partiküllerden arındırır.

Granül Aktif Karbon Filtre ve Blok Aktif Karbon Filtre tortulardan arındırılmış sudaki klor, renk, tat ve koku veren bazı gaz, atık ve organik maddelerin filtrelenmesi için kullanılır.

Membran Filtre suyunuzun mikrobiyolojik ve kimyasal artımını yapar.

Son Karbon Filtre tüm bu filtrasyon aşamalarından sonra son kez suyunuzun koku ve tadını düzenler.

Bu temel filtreler dışında bir de opsiyonel filtreler bulunmaktadır.

Alkali ve Mineral Filtre içerisindeki doğal mineral taşlar ile suyun mineral değerini yükseltip PH oranını dengeler. Bu filtreleri de artıma sistemine dahil ettiğinizde elde edeceğiniz suyun kalitesi kaynaktan içeceğiniz sudan bile daha iyi olacaktır.

Su arıtma cihazı alırken nelere dikkat edilmeli?

Yazımızın bu bölümü çok önemli. Çünkü her gün onlarca marka su arıtma cihazı ile karşılaşıyoruz. Eğer dikkatli olmazsak sağlığımızı tehlike altına atmış oluruz.

Özellikle aynı ürünün fiyatının daha ucuz olduğu yerleri mutlaka elemelisiniz. Çünkü aynı ürünü satıp arada rekabet etmekten çok fiyat kırma stratejisi güden bazı firmalar sizin fark edemeyeceğiniz değişikliklerle aslında kaliteyi ve dolaylı olarak maliyeti düşürerek satış yapıyorlar.

Yanısıra dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise teknik servis hizmeti. Ne yazık ki piyasada satışı olan ürünlerin pek çoğu “merdiven altı” tabir edilen kısa süreli firmaların ürünleri. Bu yüzden alacağınız ürünün bir teknik servis birimi var mı? Müşteri hizmetleri numarası var mı? Gibi önemli bilgileri de sorgulamanız gerekli.