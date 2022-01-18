Birçok ilde eğitime ara verildi

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi.

Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kar yağışları hayatı olumsuz şekilde etkiledi.

Ülke genelinde yüzlerce yerleşim yerine ulaşım kapanırken, bazı kentlerde eğitime ara verildi.

11 İLDE OKULLAR YARIN TATİL

Yapılan açıklamalara göre; Aksaray, Adıyaman, Burdur, Kahramanmaraş, Niğde, Bilecik, Elazığ, Bingöl, Konya, Malatya ve Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

-ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada salı ve çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

-BİLECİK

Bilecik'te sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Bilecik Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugün öğleden sonra ve yarın tüm gün İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlar tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli personel de bu süreçte idari izinli sayılacaktır.

-ELAZIĞ

Elazığ'da da etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Valilik tarafından yapılan açıklamada ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayıldığı belirtildi.

-BOLU

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

-MALATYA

Malatya'da da kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle okullarda eğitim yapılmayacak.

Malatya Valiliği tarafından tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

-BİNGÖL

Bingöl'de de gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiği belirtildi. Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

-KONYA

Konya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar gün içinde etkisini artırırken, yarın; , Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi.

Bu süreçte uzaktan eğitim yapılacak. Meram ilçesinde de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan bazı mahallelerdeki 23 okulda da uzaktan eğitim yapılacak.

-AKSARAY

Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

-NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildi açıklandı.

-BURDUR

Burdur'da il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın 1 gün ara verildi.

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararla, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğü için buzlanma ve don olayından kaynaklı ulaşımda aksamalar yaşanabileceği dikkate alınarak il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ve liselerin yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelenmesine karar verdi.

Ayrıca rehabilitasyon merkezleri, yaygın eğitim kursları ve tüm özel kurslarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu. Kurul kararına göre Burdur merkez ve ilçelerinde tüm engelli, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan (anne ve babadan biri) kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.

-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.