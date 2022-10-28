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    167 milyonluk rekor ikramiye! Süper Loto 27 Ekim 2022 çekiliş sonuçları belli oldu!

    Süper Loto 27 Ekim 2022 Perşembe çekiliş sonuçları gündeme geldi. Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçları araştırmaya başladı. İşte çekiliş sonuçları..
    • 28.10.2022 - 13:42
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    167 milyonluk rekor ikramiye! Süper Loto 27 Ekim 2022 çekiliş sonuçları belli oldu!

    Milli Piyango İdaresi tarafından haftadada üç gün çekilişi yapılan Süper Loto Salı, Perşembe ve Pazar günleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

    Dün akşam bu haftanın ikinci çekilişi olan 27 Ekim 2022 Perşembe çekilişi gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 167.299.116,43 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadı. Haftalardır devreden büyük ikramiye bir sonraki çekilişi devretti.

    İşte dün alşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarları..

    167 milyonluk rekor ikramiye! Süper Loto 27 Ekim 2022 çekiliş sonuçları belli oldu! #1

    27 Ekim Süper Loto sonuçları

    27 Ekim 2022 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar aşağıdaki gibidir.

    16 - 21 - 42 - 44 - 47 - 51


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