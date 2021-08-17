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- 17 Ağustos 2021 Salı: Bugün hangi maçlar var?
17 Ağustos 2021 Salı: Bugün hangi maçlar var?
Günün her saatini futbolla geçirmek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?" sorularını gündeme getirdi. Peki, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? İşte maçların listesi..
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 18:27
- Güncelleme : 17.08.2021 - 18:28
Futbol maçlarını seven, hayatının her anını futbolla geçirenler gün içinde hangi maçların olup olmadığını araştırıyor.
Süper Lig, Avrupa Ligi, hazırlık maçları, nefes kesen karşılaşmalar..
Vatandaşlar, Süper Lig maçları dışında da hangi maçların ekranda olacağını merak ediyor.
Bu nedenle, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?" soruları gündeme getirildi.
Peki, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?"
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
17 Ağustos 2021 Salı gününde oynanacak olan maçlar şu şekilde;
- 19:00 Cusco - Carlos Mannucci Peru Primera-Apertura Bilyoner TV
- 19:00 Fredericia - Esbjerg Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 20:00 Hvidovre IF - Nykobing Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
- 21:15 Cesar Vallejo - Cienciano Peru Primera-Apertura Bilyoner TV
- 21:30 B.Dortmund - Bayern Münih Almanya Süper Kupa Bein Sports 3,
- 21:45 Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
- 21: 45 Millwall - Fulham İngiltere Championship Bilyoner TV
- 22:00 Millwall - Fulham İngiltere Championship Bein Sports 4
- 22:00 Monaco - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Exxen, CBC Sport, Bilyoner TV
- 22:00 Sheriff Tiraspol - Dinamo Zagreb UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Exxen, Bilyoner TV
- 22:00 Salzburg - Brondby IF UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Exxen, Bilyoner TV
- 22:00 Always Ready - Tomayapo Bolivya Premier Ligi Bilyoner TV
- 22:00 Kızılyıldız - CFR Cluj UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
- 23:30 Melgar - Cajamarca Peru Primera-Apertura Bilyoner TV