17 Aralık Cuma 2021: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 17 Aralık 2021 Cuma hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Antalya, Burdur ve Isparta çevreleri hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Vatandaşlar 17 Aralık 2021 Cuma gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 17 Arakık 2021...

17 ARALIK 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, akşam saatlerinde Kütahya çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 8°C Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 4°C

Çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

YOZGAT °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Düzce, Zonguldak ve Bartın’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m²), iç kesimlerinde (500 metre üzeri rakımlı yerlerde) yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ÇORUM °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ çevrelerinde yağmurlu, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Hakkâri ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.