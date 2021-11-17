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Çok bulutlu 10 C

    17 Kasım 2021 Çarşamba: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 17 Kasım 2021 Çarşamba hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 09:49
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    17 Kasım 2021 Çarşamba: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

    Vatandaşlar 17 Kasım 2021 Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 17 Kasım 2021...

    17 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • EDİRNE °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • İSTANBUL °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • KIRKLARELİ °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • KOCAELİ °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 15°C
    • Az bulutlu ve açık
    • DENİZLİ °C, 20°C
    • Az bulutlu ve açık
    • İZMİR °C, 20°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MANİSA °C, 18°C
    • Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 27°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 23°C
    • Az bulutlu ve açık
    • HATAY °C, 23°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MERSİN °C, 25°C
    • Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ANKARA °C, 12°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ESKİŞEHİR °C, 12°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KONYA °C, 14°C
    • Az bulutlu ve açık
    • YOZGAT °C, 11°C
    • Az bulutlu ve açık

    17 Kasım 2021 Çarşamba: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji den son tahminler #1

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • BOLU °C, 14°C
    • Az bulutlu
    • DÜZCE °C, 16°C
    • Az bulutlu
    • KASTAMONU °C, 13°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 13°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ARTVİN °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • SAMSUN °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • TOKAT °C, 13°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • TRABZON °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ERZURUM °C, 9°C
    • Az bulutlu
    • KARS °C, 6°C
    • Parçalı bulutlu
    • MALATYA °C, 15°C
    • Az bulutlu ve açık
    • VAN °C, 10°C
    • Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 19°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 20°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 19°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ŞANLIURFA °C, 22°C
    • Az bulutlu ve açık

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