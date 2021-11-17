- Haberler
- Yaşam Haberleri
- 17 Kasım 2021 Çarşamba: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler
17 Kasım 2021 Çarşamba: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler
- Haber Merkezi
- 17.11.2021 - 09:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Vatandaşlar 17 Kasım 2021 Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 17 Kasım 2021...
17 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 15°C
- Az bulutlu ve açık
- DENİZLİ °C, 20°C
- Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 20°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 18°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 23°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 23°C
- Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 12°C
- Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR °C, 12°C
- Az bulutlu ve açık
- KONYA °C, 14°C
- Az bulutlu ve açık
- YOZGAT °C, 11°C
- Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 14°C
- Az bulutlu
- DÜZCE °C, 16°C
- Az bulutlu
- KASTAMONU °C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ARTVİN °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ERZURUM °C, 9°C
- Az bulutlu
- KARS °C, 6°C
- Parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 15°C
- Az bulutlu ve açık
- VAN °C, 10°C
- Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 19°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 20°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 19°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 22°C
- Az bulutlu ve açık