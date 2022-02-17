17 Şubat Dünya Kediler Günü: Kediler hakkında 18 eksantrik bilgi

17 Şubat Dünya Kedi Günü, hayvan sahipleri ve hayvan severler tarafından kutlanıyor. Ortaya çıkış hikayesi ve kediler hakkında daha önce muhtemelen duymadığınız bilgileri derledik.

Dünya Kediler Günü, evsiz kedilerin farkındalığını sağlamak amacıyla her yıl 17 Şubat'ta kutlanır.

İnsanlar birbirlerine kedi temalı hediyeler alırr ya da kediler için yapılan kampanyalarına bağış yapılır.

17 Şubat'ta kutlanan Dünya Kediler Günü, ilk olarak 1990 yılında İtalya'da benimsendi.

İtalyan gazeteci Claudia Angeletti, Tuttogatto (Tüm Kediler) isimli dergide okurlarına yönelik bir anket yaptı. Kazanan Oriella Del Col'un 17 Şubat teklifi oldu ve bugün "Dünya Kediler Günü" olarak belirlendi.

Öncelikle Şubat Ayı, astrolojide Kova burcunun ayı. Bu burcun kuralları sevmeyen, "özgür ve bağımsız ruhlu" olduğunun düşünülmesi, kedilerle benzerlik kurulmasına yol açtı.

KEDİLER HAKKINDA 18 EKSANTRİK BİLGİ

Kedilerin kalp atışı neredeyse insanların kalp atış hızının 2 katıdır. Dakika 110 ile 140 atış arasındadır.

Tek seferde doğan kardeş kedilerin babaları farklı olabilir.

Kediler de tıpkı insanlar gibi sağlak veya solak olabilirler. Dişi kediler sağlak olmaya daha yatkınlarken, erkek kediler solak olmaya yatkınlardır.



Dünyanın en uzun yaşayan kedisi 3 Ağustos 1967 doğumlu olan Creme Puff’tır. 38 yaş 3 günlükken 6 Ağustos 2005te ölmüştür.

Kedilerin ön patilerinde 5, arka patilerinde 4 adet parmakları vardır.

Kedilerin vücudunda insanlarınkinden 24 tane daha fazla kemik bulunmaktadır.

Her insanın farklı parmak izinin olması gibi, her kedinin de farklı bir burnu vardır.

Kediler yedikleri yemeklerin içindeki tatlı tadını alamazlar.

Kediler de insanlar gibi rüya görürler. Rüya görmeye doğduktan 1 hafta sonra başlarlar.

Kedilerin insanlara sürtünmelerinin iki sebebi vardır; sevgilerini göstermek ve bölgelerini işaretlemek. Yüzlerindeki, kuyruklarındaki ve patilerindeki bezlerle kokularını üstünüze bırakırlar.

Kedilerinin yüzünün iki tarafında da ortalama 12 bıyık vardır.

Kediler uyandık geçirdikleri vakitlerinin üçte birini kendilerini temizlemeye harcarlar.

Bazı kediler 19 metreye kadar olan yüksekliklerden düşüp hayatta kalabilirler.

Kedilerde kirpik tüyleri bulunmaz.

Kediler bıyıklarını; modlarını belirtmek, genel navigasyon olarak ve aralıkları ölçümlemek için kullanırlar.

Kediler burunlarını birbirlerine sürterek selamlaşırlar.

Kedilerin gözünün gece parlamasının sebebi sadece kedigillerde ve bazı yabani hayvanlarda vardır. Bu durumun sebebi retinanın arkasındaki ışığı yansıtan bir tabakadır.