Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 9 Temmuz Cumartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Türkiye'nin kalanında ise hava parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde, doğu kesimlerde yer yer normallerin üzerinde ölçülüyor. Denizlerde rüzgar Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak şekilde kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 9 Temmuz 2022..

9 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Sıcaklık bölgede 33-35 derecelerde ölçülüyor. Yağışların Pazar günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ege Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor, iç kesimlerde yerel yağmurlar da etkili oluyor. Sıcaklık ise bölgede 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor, yer yer 35 derecenin de üzerine çıkıyor. Akdeniz Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık ise bu dönemde 30 ile 35 derece aralığında ölçülüyor. İç Anadolu Bölgesinde hava parçalı bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık ise bölgede en yüksek 33-34 derecelerde ölçülüyor. Pazar günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.

Karadeniz Bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü var. Yer yer bölgesel yağmurlar da görülüyor. Sıcaklık ise bölgede 26 ile 32 derece arasında ölçülüyor. Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde yerel yağmur geçişleri görülüyor. Bölgenin kalanı ise az bulutlu ve güneşli bir havaya sahip.

Sıcaklık Kars'ta 27, Malatya'da 37, Hakkari'de 32 derece ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıcak ve bol güneşli havalar devam ediyor. Hava sıcaklıkları Birçok ilde 40 derecenin de üzerinde ölçülüyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmalarına ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.