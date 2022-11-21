Bulgarlar Edirne'ye akın etti

Türkiye’ye her hafta gelen Bulgar turistler, yaklaşan kış hazırlığı öncesi gıdadan giyime kadar tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılamaya devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Bulgaristan'dan Türkiye’ye gümrük kapılarından giriş yapan turistler, gıdadan giyime kadar birçok ihtiyacını Edirne’den karşıladı.

Edirne’ye gezmek ve alışveriş yapmak için gelen komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, kent merkezindeki çarşı, pazarda doyasıya alışveriş yaptı.

Bulgar turistin yoğunluğu, Edirne esnafının da yüzünü güldürüyor.

Her şeyi aldılar

Bulgaristan vatandaşı Naciye Ahmet, “Çocuklar için alışveriş yapacağım ayrıca hediye takımları da alacağım.” dedi.

Angelina Yordanova ise elbiseden peynir ve kaşkavala kadar bütün ihtiyaçlarını kentten karşıladıklarını belirtti.

Esnaf mutlu

İHA'ya konuşan esnaf Burak Karagüloğlu da pazarın yüzde 99’unun Bulgar turistlerden oluştuğunu ve işlerinin iyi olduğunu ifade etti.

Bulgarların Edirne esnafına çok faydası olduğunu vurgulayan baklavacı esnafı Yunus Kara, temel gıda ürünlerinden, yiyecek, elbise, beyaz eşya ve mobilya takımına kadar bütün ihtiyaçlarını kentten aldıklarını ifade etti.

Alışverişini tamamlayan Bulgarlar Avrupa’ya açılan Kapıkule, Pazarkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarından ülkelerine geri döndü.