18-19 Aralık hava durumu 2021: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde hava durumuna dair bilgiler sıklıkla araştırılıyor. Aralık ayında yurt genelinde yağışlar devam ederken, kar da bekleniyor. Peki 18-19 aralık bu hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde haftalık hava durumu tahminlerine dair paylaşım yaptı.

Vatandaşlar, evden çıkmadan önce hava durumuna dair bilgileri kontrol ederek önlem alıyor. Bu kapsamda, bu hafta hava nasıl olacak, hava durumu nasıl gibi sorular da merak ediliyor.

Ülke genelinde sıcaklıklar düşerken yağışlar da etkisini gösteriyor. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışlarının yurdun batı tarafına da gelmesi bekleniyor.

Peki bu hafta hava nasıl olacak? İşte MGM 18-19 Aralık 2021 haftalık hava durumu tahminleri..

18-19 ARALIK 2021 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Antalya, Burdur ve Isparta çevreleri hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.