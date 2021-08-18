18 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 18 Ağustos 2021 Çarşamba hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Bugünün haritasını paylaşan yetkililer, bazı bölgelerdeki vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.

Vatandaşlar 18 Ağustos 2021 Çarşamba gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 18 Ağustos 2021..

18 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 30°C

Az bulutlu

DÜZCE 19°C, 34°C

Az bulutlu

SİNOP

23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 19°C, 36°C

Az bulutlu

ERZURUM 12°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KARS 11°C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN 16°C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.