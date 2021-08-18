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- 18 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
18 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 09:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.
Bugünün haritasını paylaşan yetkililer, bazı bölgelerdeki vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.
Vatandaşlar 18 Ağustos 2021 Çarşamba gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.
Peki bugün hava nasıl olacak? 18 Ağustos 2021..
18 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE 22°C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- İSTANBUL 22°C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- KIRKLARELİ 17°C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- KOCAELİ 20°C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR 16°C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- İZMİR 24°C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA 22°C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- MUĞLA 20°C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA 24°C, 36°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA 27°C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY 26°C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA 18°C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA 19°C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR 15°C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- KONYA 18°C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- SİVAS 12°C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU 12°C, 30°C
- Az bulutlu
- DÜZCE 19°C, 34°C
- Az bulutlu
- SİNOP
- 23°C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK 20°C, 27°C
- Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA 16°C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- RİZE 21°C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN 21°C, 28°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON 21°C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ELAZIĞ 19°C, 36°C
- Az bulutlu
- ERZURUM 12°C, 31°C
- Parçalı bulutlu
- KARS 11°C, 29°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- VAN 16°C, 29°C
- Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADIYAMAN 25°C, 39°C
- Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR 25°C, 40°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP 23°C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT 26°C, 39°C
- Az bulutlu ve açık