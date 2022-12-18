18 Aralık 2022 hava durumu I Bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 18 Aralık Pazar hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Marmara (Balıkesir'in güney kesimleri ve Bilecik hariç), Batı Karadeniz, Samsun ve Ordu çevrelerinin çok bulutlu batı kesimlerden başlamak üzere aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması, yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 18 Aralık 2022...

18 Aralık 2022 Pazar hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, bugün yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Bugün beklenen sağanak yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.