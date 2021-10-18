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    18 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 18 Ekim 2021 Pazzartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 09:13
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    18 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Kilis ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    Vatandaşlar 18 Ekim 2021 Pazartesi gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 18 Ekim 2021...

    18 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • EDİRNE °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • İSTANBUL °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
    • KOCAELİ °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
    • TEKİRDAĞ °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

    • DENİZLİ °C, 23°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • İZMİR °C, 25°C
    • Parçalı bulutlu
    • MUĞLA °C, 23°C
    • Parçalı bulutlu

    18 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 29°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ANTALYA °C, 26°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu
    • ISPARTA °C, 21°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu
    • MERSİN °C, 27°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 18°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
    • ESKİŞEHİR °C, 16°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
    • KAYSERİ °C, 18°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • KONYA °C, 18°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    • BOLU °C, 14°C
    • Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
    • KASTAMONU °C, 13°C
    • Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
    • SİNOP °C, 18°C
    • Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
    • Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
    • ZONGULDAK °C, 18°C
    • Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    • RİZE °C, 18°C
    • Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
    • SAMSUN °C, 17°C
    • Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
    • TOKAT °C, 16°C
    • Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
    • TRABZON °C, 19°C
    • Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • AĞRI °C, 17°C
    • Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ERZURUM °C, 15°C
    • Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
    • MALATYA °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • VAN °C, 15°C
    • Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    18 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kilis ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 26°C
    • Parçalı bulutlu
    • GAZİANTEP °C, 24°C
    • Parçalı bulutlu
    • MARDİN °C, 22°C
    • Parçalı bulutlu
    • ŞANLIURFA °C, 28°C
    • Parçalı bulutlu

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