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- 18 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
18 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 18.09.2021 - 08:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı azalırken bazı illerde ise değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çankırı ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
atandaşlar 18 Eylül 2021 Cumartesi gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 18 Eylül 2021..
18 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi ile akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 30°C
- Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası ile gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 32°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 33°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 26°C
- Az bulutlu
- DENİZLİ °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 26°C
- Parçalı bulutlu
- ÇANKIRI °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 29°C
- Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 30°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin'in çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- RİZE °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 27°C
- Parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 28°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 22°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- KARS °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık