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- 18 Kasım 2021 Perşembe: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler
18 Kasım 2021 Perşembe: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son tahminler
- Haber Merkezi
- 18.11.2021 - 11:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un Anadolu Yakası, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ile Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 18 Kasım 2021 Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 18 Kasım 2021...
18 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 13°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere hafif yağmurlu
- KIRKLARELİ °C, 12°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 14°C
- Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 19°C
- Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısı ile zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç, Burdur'un doğu, Isparta'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 26°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 23°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- HATAY °C, 22°C
- Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 23°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneyi parçalı bulutlu, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 14°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- ÇANKIRI °C, 14°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 15°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- KONYA °C, 16°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 14°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu
- DÜZCE °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
- KASTAMONU °C, 12°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu
- ZONGULDAK °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- AMASYA °C, 14°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 14°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu
- TOKAT °C, 11°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 15°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ERZURUM °C, 10°C
- Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
- KARS °C, 8°C
- Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
- MALATYA °C, 15°C
- Az bulutlu ve açık
- VAN °C, 11°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 19°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 20°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 19°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 22°C
- Az bulutlu ve açık