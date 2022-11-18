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18 Kasım 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İllere göre cuma saatleri

18 Kasım 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İllere göre cuma saatleri

Bir cuma gününe daha ulaşan İslam alemi, bugün de ibadetlerini yerine getirmeye çalışacak. Peki 18 Kasım Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet illere göre namaz saatleri...