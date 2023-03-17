18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri 2023 | Resimli şehitleri anma sözleri ve Atatürk görselleri 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde anlamlı sözlerle anılıyor ve kutlanıyor. Bu büyük zaferi kutlamak için paylaşım yapmak isteyenler şehitleri anma sözleri ve 18 Mart Çanakkale mesajlarını araştırmaya başladı. İşte resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri...

I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun zaferiyle 18 Mart 1915 tarihinde sona eren Çanakkale Deniz Savaşları, her yıl 18 Mart tarihinde kutlanıyor.

Bu yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıl dönümü olacak. Ülke genelinde bu önemli gün için çeşitli programlar yapılıyor. Şehitler anılırken, zafer kutlanıyor.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kazanılan bu zaferi kutlamak için vatandaşlar paylaşım yapmak istiyor.

Facebook, Twitter, Instagram sosyal medya aracılığıyla 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk görselli mesajlar gönderiliyor.

Biz de sizler için duygu yüklü, resimli ve anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi sözlerini derledik. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve mesajları…

18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri

18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun...

Ay-Yıldız'a sarılanlar… Bu vatan size minnettardır. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz.

Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Çanakkale ruhu; aziz milletimizin en zor zamanlarda her türlü meşakkate göğüs gerip fedakarlık yapması, büyük zaferler kazanmasıdır.

Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.

Bir ulus ve vatan meydana getiren bu şanlı günde 18 Mart şehitlerini minnetle anıyoruz.

Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale’yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 104. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.

Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır.

Malazgirt’te Alpaslan’ın dilinde, Surlarda Ulubatlı’nın elinde, Çanakkale cihadının yılında; Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, O mübarek bayrak, işte bu bayrak! 18 Mart Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun.

Asım'ın nesli. Diyordum ya. Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. – Mehmet Akif Ersoy –

Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.

Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım. (Mustafa Kemal Atatürk)