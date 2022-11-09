- Haberler
- Yaşam Haberleri
- 181 MİLYON İKRAMİYE! 8 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları! Kazandıran numaralar..
181 MİLYON İKRAMİYE! 8 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları! Kazandıran numaralar..
8 Kasım 2022 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya başladı. İşte Süper Loto'da dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..
- 09.11.2022 - 09:26
Süper Loto'da büyük ikramiye haftalardır devrediyor. Gittikçe büyüyen ikramiye ödülü dün akşam yapılan çekilişte 181.626.282,98 TL'ye ulaştı.
Şans oyunu tutkunları büyük ikramiyeyi kazanabilmek için şanslarını denemeye devam ediyor. 8 Kasım 2022 tarihli çekiliş sonuçları merak uyandırdı. Çekiliş dün akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi.
Çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye ödülü 181.626.282,98 TL bir sonraki çekilişe devretti. İşte dün akşamın ikramiye kazanan sayısı ve kazandıkları miktarlar..
Peki kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte 8 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları..
8 Kasım Süper Loto sonuçları
Dün akşam noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar şu şekilde;
3 - 8 - 11 - 12 - 39 - 49