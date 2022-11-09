181 MİLYON İKRAMİYE! 8 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları! Kazandıran numaralar..

8 Kasım 2022 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya başladı. İşte Süper Loto'da dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

Süper Loto'da büyük ikramiye haftalardır devrediyor. Gittikçe büyüyen ikramiye ödülü dün akşam yapılan çekilişte 181.626.282,98 TL'ye ulaştı.

Şans oyunu tutkunları büyük ikramiyeyi kazanabilmek için şanslarını denemeye devam ediyor. 8 Kasım 2022 tarihli çekiliş sonuçları merak uyandırdı. Çekiliş dün akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi.

Çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye ödülü 181.626.282,98 TL bir sonraki çekilişe devretti. İşte dün akşamın ikramiye kazanan sayısı ve kazandıkları miktarlar..

Peki kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte 8 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları..

8 Kasım Süper Loto sonuçları

Dün akşam noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar şu şekilde;

3 - 8 - 11 - 12 - 39 - 49