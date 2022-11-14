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    187 MİLYON KAZANDI! Süper Loto 13 Kasım çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye sahibini buldu.

    Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu. Bir vatandaş 6 bilerek büyük ödülü kazandı. İşte kazandıran şanslı numaralar..
    • 14.11.2022 - 09:49
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    187 MİLYON KAZANDI! Süper Loto 13 Kasım çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye sahibini buldu.

    Süper Loto 13 Kasım 2022 Pazar çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği çekiliş sonuçları noter huzurunda yapıldı.

    Geçen haftanın son çekilişi olan 13 Kasım çekilişinde büyük ikramiye haftalar sonra sahibini buldu. Bir şanslı vatandaş 187.594.521,05 TL'lik dev ödülü kazandı.

    Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılır.

    Dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları belli oldu. İşte ikramiye listesi..

    187 MİLYON KAZANDI! Süper Loto 13 Kasım çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye sahibini buldu. #1

    13 Kasım 2022 Süper Loto Sonuçları

    İşte 187 milyon liralık büyük ödülü kazandıran şanslı numaralar..

    4 - 9 - 13 - 32 - 33 - 44


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