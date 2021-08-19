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    19 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 19 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

    Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "19 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 19 Ağustos 2021 vaka sayısı..
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 19:14
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    19 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 19 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

    Koronavirüs vaka sayıları vatandaşların rehavete kapılmasıyla birlikte, 20 bin bandını geçti.

    Son 2-3 gündür 20 binin altında seyreden vaka sayıları, yasakların tamamen kaldırıldığı ilk dönemlerde 5 bin bandındaydı.

    Vaka sayılarının yeniden yatay bir seyire geçmesi için herkesin aşılanması gerekiyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarını açıkladıktan sonra aşılamaya dair önerilerde de bulunuyor.

    Bunun akabinde, "19 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

    Peki, 19 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe vaka ve ölüm sayısı...

    19 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kotonavirüs vaka sayısını henüz açıklamadı. Vaka sayısı açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    19 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 19 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı.. #1

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