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- 19 Aralık Pazar 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
19 Aralık Pazar 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 19 Aralık 2021 Pazar TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 19.12.2021 - 10:47
- Güncelleme : 19.12.2021 - 10:48
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 19 Aralık 2021 Pazar akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Pazar gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.
19 Aralık 2021 Pazar günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 19 Aralık 2021 Pazar TV yayın akışı...
19 ARALIK 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:45 Dizi TV
- 12:20 Bir Zamanlar Çukurova
- 15:45 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:30 Konuştuktça
- 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:00 Arda ile Omuz Omuza
- 14:00 Sadakatsiz 16:15 Yargı
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni - 2021
- 20:00 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 08:15 Çizgi Film Kuşağı
- 08:45 Güldüy Güldüy Show
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Boşver Arkadaş
- 16:00 Kaderimin Oyunu
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Düğün Dernek
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Aşk Mantık İntikam
- 13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 15:30 Kanunsuz Topraklar
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:30 Mahkum
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:20 Yeşil Deniz 08:35 Payitaht 'Abdülhamid'
- 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
- 14:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
- 17:15 Tozkoparan İskender
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Teşkilat (Altyazılı)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 10 Yaş Genç
- 10:30 Gazete Magazin
- 12:30 Kırmızı Oda
- 15:45 O Ses Türkiy
- e 20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Aziz
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Kibar Feyzo
- 21:45 Salak Milyoner