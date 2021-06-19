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- 19 Haziran EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?
19 Haziran EURO 2020: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?
Dünyada EURO 2020 heyecanı devam ediyor. Maçları kaçırmak istemeyen seyirciler, günlük maç programlarını araştırıyor. Peki bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 19 Haziran EURO 2020 programı..
- Haber Merkezi
- 19.06.2021 - 10:01
EURO 2020'de bugün 3 maçla daha mücadele sürecek. Futbol severlerin yakından takip ettiği maçların saati ve günü araştırılıyor.
Bu sene Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından izleniyor.
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta soruları taraftarların gündeminde yer alıyor.
Peki 19 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi maçlar var? İşte merakla araştırılan EURO 2020'de günün maç takvimi...
19 HAZİRAN EURO 2020 MAÇLARI
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:
- Macaristan - Fransa (16.00) TRT
- Portekiz - Almanya (19.00) TRT
- İspanya - Polonya (22.00) TRT