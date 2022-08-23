İstanbul’daki barajların son durumu

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı düşeşe geçerek yüzde 59,94 olarak ölçüldü.

İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar nedeniyle barajlardaki doluluk oranı inişe geçti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68'e yükselen barajlardaki su oranı, yurt genelinde etkili olan "eyyamı- bahur" sıcaklıkları nedeniyle gerilemeye başladı.

Yüzde 60'ın altına indi

Son istatistiklere göre, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi, 23 Ağustos itibariyle yüzde 60'ın altına düştü.

Barajlardaki son durum

Barajlardaki doluluk oranı şu şekilde:

Alibey'de yüzde 38,44,

Büyükçekmece'de yüzde 67,03,

Darlık'ta yüzde 61,71,

Elmalı'da yüzde 57,66,

Istrancalar'da yüzde 29,98,

Kazandere'de yüzde 63,25,

Ömerli'de yüzde 64,4,

Pabuçdere'de yüzde 52,03,

Sazlıdere'de yüzde 53,38,

Terkos'ta ise yüzde 57,71 olarak kaydedildi.

Günlük su tüketimi 3 milyon 357 bin metreküp

Bu kapsamda 2022'de bugüne kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekareye 571,33 kilogram olarak ölçüldü.

Öte yandan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 520,72 milyon metreküp seviyesinde ölçüldü.

AA'nın aktarımına göre; İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 3 milyon 357 bin metreküp oldu.